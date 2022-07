Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Ljubljana, 1. julija - Za celotno Slovenijo je od danes razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato je prepovedano kurjenje in izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Pristojni napovedujejo poostren nadzor. Agencija za okolje opozarja, da so se sušne razmere v večjem delu države zaradi visokih temperatur in visokega izhlapevanja poslabšale.

Najbolj so se sušne razmere poslabšale v osrednjem delu Slovenije, na Notranjskem in v Ljubljani z okolico, kjer beležimo t. i. izjemno sušo. V ostalem delu zahodne polovice države so t. i. izrazito sušne razmere, s tem da na Goriškem izrazita suša vztraja neprekinjeno že peti teden. Na vzhodu so razmere v površinskem sloju tal nekoliko boljše, zmerno sušne, v Pomurju, na Dolenjskem in Beli krajini pa beležimo običajne razmere za ta čas v letu, navaja agencija za okolje.

Zaradi sušnih razmer je Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Tako je od danes v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti.

Prepovedano je tudi požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemet.

V času razglašene velike požarne ogroženosti bosta poostren nadzor izvajala inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija.

V prihodnjem sedemdnevnem obdobju bistvenih sprememb ni pričakovati, sušne razmere bodo vztrajale, v četrtkovi izdaji Sušomer navaja agencija za okolje.

V prihodnjih dneh bo jasno in vroče vreme z možnostjo posameznih neviht, prehodno bo v soboto vročina nekoliko popustila, konec vročinskega vala pa naj bi bil v drugi polovici prihodnjega tedna.