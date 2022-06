Golob: Ob krepitvi Natove odvračalne drže se ne sme prezreti Zahodnega Balkana

Madrid, 30. junija - Slovenija je pripravljena v okviru krepitve Natove obrambne in odvračalne drže, o kateri so se dogovorili voditelji, sodelovati predvsem tam, kjer lahko največ prispeva, je po vrhu Nata v Madridu povedal premier Robert Golob. To je po njegovih besedah Zahodni Balkan, ki ga Nato ob usmerjenosti na vzhod Evrope ne sme prezreti.