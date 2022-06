Vreme: Sončno, popoldne posamezne nevihte

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.

V petek bo sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne vročinske nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, pozno zvečer bo na severovzhodu zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Toplotna obremenitev po nižinah bo danes nekoliko manj izrazita, v petek se bo znova povečala.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod nekaj nizke oblačnosti. Vročina v notranjosti Slovenije bo prehodno nekoliko popustila. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi doteka precej topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Popoldne bo nastalo nekaj neviht. V petek bo pretežno jasno in vroče. V Alpah bodo popoldne in zvečer krajevne nevihte.