Po burni razpravi o prisotnosti poslancev na sejah Klakočar Zupančičeva v posvet z vodji poslanskih skupin o delu DZ

Ljubljana, 30. junija - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo naslednji teden opravila posvet z vodji poslanskih skupin o delu DZ. Med njo in poslanci se je danes na seji zaiskrilo, ko je povedala, kdo izmed odsotnih poslancev se ni opravičil. Poslanci so jo pozvali, naj ne vzpostavlja novega reda in ostane pri tem, da navede le tiste, ki so odsotnost opravičili.