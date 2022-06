Od petka razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi, v osrednjem delu nastopila izjemna suša

Ljubljana, 30. junija - Uprava RS za zaščito in reševanje je s petkom razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne Slovenije. Prepovedano bo kurjenje in izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, pristojni pa bodo izvajali poostren nadzor. Na Notranjskem in v osrednji Sloveniji je nastopila izjemna suša, navaja agencija za okolje (Arso).

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti. Prepovedano je tudi požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemet, je razvidno iz danes objavljenega razglasa uprave za zaščito in reševanje.

V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja bosta poostren nadzor izvajala inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija.

V večjem delu Slovenije se je s šolskimi počitnicami začel prvi vročinski val. Ponekod na zahodu sicer beležimo že drugega, saj se je prvi začel že sredi junija in je bil le za kakšen dan prekinjen zaradi kratkotrajne ohladitve ob popoldanskih plohah in nevihtah, v današnji objavi vremensko dogajanje povzema Arso.

Ta v današnji objavi Sušomer, ki jo izdaja vsak četrtek, navaja, da so se sušne razmere v večjem delu Slovenije zaradi visokih temperatur in visokega izhlapevanja poslabšale, najbolj v osrednjem delu Slovenije, na Notranjskem in v Ljubljani z okolico, kjer beležimo izjemno sušo. Na prikazanem zemljevidu Slovenije na spletni strani objave Sušomer je to območje obarvano rdeče.

V ostalem delu zahodne polovice države so t. i. izrazito sušne razmere, s tem da na Goriškem izrazita suša vztraja neprekinjeno že peti teden. Na vzhodu so razmere v površinskem sloju tal nekoliko boljše, zmerno sušne, v Pomurju, na Dolenjskem in Beli krajini pa beležimo običajne razmere za ta čas v letu, navaja Arso.

Glede na dolgoletno povprečje imamo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v večjem delu države suhe do zelo suhe, v večjem delu vzhodne polovice pa normalne padavinske razmere. Kazalnik padavin se v zahodni Sloveniji giblje od 20 do 60 odstotkov, v vzhodni pa od 70 do 120 odstotkov.

V prihodnjih dneh bo jasno in vroče vreme z možnostjo posameznih neviht, prehodno bo v soboto vročina nekoliko popustila, konec vročinskega vala pa naj bi bil v drugi polovici prihodnjega tedna. V prihodnjem sedemdnevnem obdobju bistvenih sprememb ni pričakovati, sušne razmere bodo vztrajale, navaja Arso.