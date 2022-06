V Velenju mladim predali prvih pet najemnih stanovanj

Velenje, 30. junija - Mestna občina Velenje si z različnimi ukrepi prizadeva, da bi mladi ostajali v Velenju in tam našli svoje priložnosti za življenje in delo. Eden od ukrepov je dodelitev stanovanj mladim na podlagi posebnega razpisa. Objavili so ga marca letos, nanj se je prijavilo 34 mladih, prvim petim so ključe stanovanj za najem predali v sredo.