Na konferenci ZN o oceanih aktivno tudi slovenska delegacija

Lizbona, 30. junija - Na konferenci ZN o oceanih v Lizboni, na kateri predstavniki politike, znanosti, nevladnega sektorja in drugi razpravljajo o ukrepih za ohranitev oceanov in njihovo trajnostno uporabo, aktivno sodeluje tudi slovenska delegacija. Med drugim je ena od pobudnic tematskega dogodka, so sporočili z okoljskega ministrstva.