Diskriminacija in neenakost večinoma obravnavana enodimenzionalno

Ljubljana, 30. junija - V Sloveniji sta diskriminacija in neenakost v političnem in medijskem diskurzu večinoma obravnavana enodimenzionalno, in ne skozi intersekcijo različnih okoliščin, tudi zakonodaja večinoma ne obravnava tovrstne diskriminacije, je glavna ugotovitev raziskovalnega projekta Državljanstvo in diskriminacija ljubljanske filozofske fakultete.