V napadu na rudnik v Nigeriji ugrabili štiri kitajske delavce

Abuja, 30. junija - V osrednji Nigeriji so oboroženi napadalci v sredo popoldne napadli rudnik, pri tem ubili več varnostnikov ter ugrabili štiri kitajske državljane in več drugih delavcev, so danes sporočile tamkajšnji varnostni organi. Kitajski delavci v rudnikih in pri velikih infrastrukturnih projektih so v tej afriški državi sicer pogosta tarča ugrabitev.