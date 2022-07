Pri Postojnski jami danes 29. Furmanski praznik

Postojna, 3. julija - Turistično društvo Postojna skupaj z Občino Postojna in Parkom Postojnska jama danes vabi na 29. Furmanski praznik. Obljubljajo zabavni, glasbeni in kulinarični program, povezan s tovorniki, furmani in Martinom Krpanom. Popoldanskemu sprevodu furmanov s konji, vozovi in tovori bo sledila razglasitev najbolj izvirnih.