Proruski separatisti obtožujejo Ukrajino, da z zahodnim orožjem obstreljuje civiliste

Moskva, 30. junija - Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine so danes obtožili ukrajinsko vojsko, da obstreljuje civiliste z naprednimi raketnimi sistemi in havbicami, ki jih je Kijev prejel od zahodnih držav. Dobavo tovrstnega orožja Ukrajini so nedavno napovedale ZDA in več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.