Sindikat ob vse večjem nezadovoljstvu trgovk in trgovcev oblikoval zahteve za delodajalce

Ljubljana, 30. junija - Nezadovoljstvo zaposlenih v trgovinski dejavnosti je po besedah generalnega sekretarja Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) Ladija Rožiča vse večje, "prišlo je tudi do odkritih zahtev po organizaciji stavke". Kot je opozoril, se dobički in prihodki v dejavnosti krepijo, plače pa ostajajo enake. Oblikovali so več zahtev za delodajalce.