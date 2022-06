Ljubljana, 30. junija - Do 3. oktobra je odprt razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje, v katerem lahko poleg urada za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov sodelujejo tudi zunanji partnerji. Evropska partnerstva so ključno orodje za izvajanje programa Obzorje Evropa, ki bo potekal od 2021 do 2027, so poudarili na uradu za meroslovje.