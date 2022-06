Prometna napoved do srede 6. julija

Ljubljana, 30. junija - V juliju je pričakovati zelo visoko gostoto prometa od Avstrije proti prehodom s Hrvaško in obali, prav tako v obratni smeri predvsem med četrtkom in ponedeljkom, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Do 1. ure zjutraj bodo na odseku Slovenske Konjice-Dramlje (v predorih Golo Rebro in Pletovarje) proti Ljubljani, izvajali redna vzdrževalna dela (čiščenje kanalizacije). Promet bo potekal bo enem pasu (občasno vozni ali prehitevalni). Nujna je najava izrednih prevozov širših od treh metrov in pol.

V noči iz četrtka na petek, od 20. do 4. ure zjutraj, bodo odstranjevali delovno zaporo na severni ljubljanski obvoznici (LJ Celovška-Koseze) v obe smeri. V času odstranjevanja zapore bo promet potekal v vsako smer po enem voznem pasu.

Na odseku Vodice-Kranj zahod proti Jesenicam bo do petka, med 4. in 11. uro, zaprt prehitevalni pas zaradi košnje sredinskega pasu.

V noči na sredo med 20. in 5. uro, bo promet skozi predor Karavanke potekal s čakanjem pred predorom predvidoma do 30 minut. Maksimalna širina transporta bo do tri metre in 75 centimetrov.

V soboto, od 12. do 16. ure, bodo zaradi kolesarske dirke Kids tour of Slovenia kratkotrajne zapore do 20 minut na cestah Zbure-Škocjan, Zavratec-Škocjan.

V soboto, od 17.30 do 18.15, bo zaradi rudarske parade popolna zapora na cesti Velenje-Škale. Obvoza ne bo.

Od 2. julija do 30. avgusta bo vsak torek, soboto in nedeljo od 15. do 24. ure na odseku Jereka-Jezero popolna zapora zaradi prireditve (Poletje v Stari Fužini). Obvoz bo urejen.

V nedeljo bodo zaradi kolesarskega maratona Alpe Scott, v času od 9. do 16. ure, kratkotrajne do 60 minutne zapore na relacijah Zgornje Jezersko-Spodnje Jezersko-Preddvor-Kranj (Primskovo), Kamnik (Mekinje)-Stahovica-Črnivec-Radmirje, Moste-Duplica, Rondo Podgorje, Radmirje-Luče-Sestre Logar-Pavličevo sedlo, Spodnji Brnik-Cerklje, Stahovica-Kamniška Bistrica ter na relaciji Podlom-Kranjski Rak-Luče. Obvoza ne bo.