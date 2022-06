Evropska sredstva za spodbujanje praktičnega dela študentov

Ljubljana, 30. junija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za javni razpis, namenjen pridobivanju praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju za obdobje 2022/2023. Razpis je vreden 3,5 milijona evrov, od česar bo Evropski socialni sklad prispeval 2,8 milijona evrov, so sporočili iz službe.