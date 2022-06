Projekt Orodja za učenje - orodja za trajnostni razvoj se zaključuje

Ljubljana, 30. junija - Junija bodo tri partnerske nevladne organizacije, Zelena Istra iz Pule, Legambiente Lombardia Onlus iz Milana in IPoP iz Ljubljane, zaključile projekt Tools for Learning - Tools for Substainable Development. V projektu so izpostavile tri vsebinske vidike trajnostnega razvoja, in sicer ravnanje z odpadki, podnebne spremembe in urejanje prostora.