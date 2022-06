V največji tovarni čokolade na svetu odkrili salmonelo

Bruselj, 30. junija - V največji tovarni čokolade na svetu, ki jo švicarski velikan Barry Callebaut upravlja v belgijskem mestu Wieze, so odkrili bakterije salmonele, je danes sporočilo podjetje. Podjetje, ki izdelke iz kakava in čokolade dobavlja tudi družbam, kot sta Nestle in Unilever, je proizvodnjo v tovarni že ustavilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.