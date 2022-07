Na območju Velenja dve novi parkirni coni in z novim letom deloma nižje cene parkiranja

Velenje, 1. julija - Mestna občina Velenje na pobudo svetov krajevnih skupnosti Staro Velenje in Konovo z današnjim dnem uvaja dve novi modri parkirni coni. Ker želi spodbuditi k parkiranju v parkirnih hišah, pa občina z letom 2023 znižuje cene letne in mesečne karte za parkiranje v garažnih hišah Gorica, Mercator in v prvi etaži garažne hiše na avtobusni postaji.