Izraelski parlament se je razpustil, sledijo predčasne volitve

Jeruzalem, 30. junija - Izraelski poslanci so z današnjim sprejetjem ustreznega zakona razpustili parlament in tako odprli pot za že pete parlamentarne volitve v treh letih in pol. Odločili so tudi, da bodo volitve potekale 1. novembra. V skladu s koalicijskim dogovorom bo vodenje prehodne vlade do oblikovanja nove prevzel zunanji minister Jair Lapid.