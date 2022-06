Na Hrvaškem sta se v zadnjem letu najbolj podražila olje in moka

Zagreb, 30. junija - Na Hrvaškem sta se letos od živilskih izdelkov najbolj podražila olje in moka, od neživilskih pa izdelki za osebno nego, je pokazala raziskava hrvaške revije Ja Trgovac. Olje se je v primerjavi s prvimi štirimi meseci leta 2021 podražilo za 33 odstotkov, moka pa za 25 odstotkov. Cene žganih alkoholnih pijač in piva so ostale enake.