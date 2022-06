Tuje neposredne naložbe v Sloveniji lani porasle za 10 odstotkov

Ljubljana, 30. junija - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec leta 2021 znašale 18,4 milijarde evrov in so se glede na preteklo leto povečale za 1,7 milijarde evrov za 10,4 odstotka, je danes objavila Banka Slovenije. Največ naložb je bilo iz Avstrije, na katero odpade skoraj četrtinski delež, sledita Luksemburg in Švica.