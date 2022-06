V Novem mestu Filmski teden Evrope pod zvezdami

Novo mesto, 30. junija - Novomeška informacijska točka Europe Direct bo v okviru Filmskega tedna Evrope pod zvezdami in s sodelovanjem novomeškega Razvojnega centra ter Anton Podbevšek Teatra na dvorišču gradu Grm drevi, v petek in soboto zvečer predvajala po eno evropsko filmsko uspešnico. Na ogled bodo celovečerni filmi, ki so osvojili več evropskih nagrad.