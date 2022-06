Pogajanja med ZDA in Iranom o obnovitvi jedrskega sporazuma brez napredka

Doha, 30. junija - Pogovori v katarski prestolnici med Iranom in ZDA v okviru širših prizadevanj za oživitev jedrskega sporazuma iz leta 2015 so se končali brez napredka, je v sredo pozno zvečer sporočil tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva. Pri tem je poudaril, da je Iran izpostavljal vprašanja, ki so bila povsem nepovezana z jedrskim sporazumom.