New York, 30. junija - Potem ko ji je domači nadškof Salvatore Cordileone zavrnil sveto obhajilo med katoliško mašo v San Franciscu, je Nancy Pelosi, demokratka in predsednica predstavniškega doma kongresa v ZDA, do zakramenta brez težav prišla med obiskom Vatikana, ko se je udeležila papeževe maše.