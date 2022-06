Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 6.)

Ljubljana, 29. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da slovenski premier Robert Golob kljub nasprotovanju Levice ne pričakuje težav pri potrditvi članstva Švedske in Finske v Natu, in o izjavi nekdanjega predsednika republike Milana Kučana glede kandidatke stranke Gibanje Svoboda na jesenskih predsedniških volitvah, ki je zmotila Goloba.