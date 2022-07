V projektu Equal4Europe za enake možnosti spolov v znanosti in izobraževanju

Bled, 3. julija - Na generalni skupščini mednarodnega projekta Equal4Europe, ki jo je v tem tednu gostila IEDC - Poslovna šola Bled, so določili smernice in nadaljnje cilje projekta, ki si prizadeva za večjo enakopravnost spolov v znanosti in izobraževanju. Opredeljene smernice in cilji se nanašajo denimo na širjenje doseženih rezultatov.