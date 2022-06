Obvestilo navijačem pred tekmo v Stožicah: Poskrbite za pravočasen prihod na tekmo

Ljubljana, 29. junija - Košarkarska zveza Slovenije je danes vse navijače in ljubitelje košarke, ki so med srečneži, ki si bodo lahko v četrtek v živo v dvorani Stožice ogledali tekmo košarkarskih reprezentanc Slovenije in Hrvaške, pozvala, naj poskrbijo za pravočasen prihod na tekmo. Slovenci na čelu z Luko Dončićem in Goranom Dragićem bodo igrali v razprodanih Stožicah.