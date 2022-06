Slovenjgraška občina s potrjenim rebalansom in večletno strategijo za starejše

Slovenj Gradec, 29. junija - V Mestni občini Slovenj Gradec ugotavljajo, da imajo za področje skrbi za starejše že zdaj sorazmerno dobro infrastrukturo in nosilce aktivnosti, a delovanje nosilcev pomoči starejšim poteka neusklajeno in nepovezano. To želijo spremeniti s pomočjo strategije, ki so jo danes potrdili mestni svetniki. Potrdili so tudi prvi rebalans proračuna.