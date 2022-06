Vrh Nata Rusijo označil za največjo grožnjo varnosti zavezništva

Madrid, 29. junija - Voditelji članic zveze Nato so danes sprejeli deklaracijo, v kateri so Rusijo označili za največjo in neposredno grožnjo varnosti zaveznic. Obenem so podprli nadaljnjo podporo Ukrajini ob spopadanju z rusko agresijo. Finsko in Švedsko pa so povabili k članstvu v zavezništvu.