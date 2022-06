Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 29. junija - Na newyorških borzah osrednji indeksi v uvodu današnjega trgovalnega dne nimajo enotne smeri. Na borznem parketu je tako nekoliko popustila zaskrbljenost zaradi naraščajoče inflacije in upočasnitve gospodarske rasti, zaradi katere so indeksi torkovo trgovanje sklenili s padci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.