Programa SPOT Svetovanje in SIO s podporo več tisoč podjetjem

Ljubljana, 3. julija - Javna agencija Spirit Slovenija je ta teden opozorila na obstoječe podporno okolje za zagonska in hitro rastoča podjetja. V okviru storitev SPOT Svetovanje je bilo od leta 2018 do 2022 ustanovljenih več kot 12.000 podjetij, v programu SIO pa je bilo od leta 2019 do 2021 inkubiranih 1420 zagonskih podjetij, so poudarili.