Ljubljanska borza: Indeks zdrsnil za pol odstotka

Ljubljana, 29. junija - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 0,48 odstotka. Pocenili so se vsi vrednostni papirji v prvi kotaciji z izjemo delnic Cinkarne Celje in Petrola, katerih tečaj se ni spremenil, ter Telekoma Slovenije, ki so se podražili. Skupni promet znaša 859.648 evrov prometa, k temu so dve petini prispevale delnice Krke.