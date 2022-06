V domovih premagujejo vročino z različnimi ukrepi, v Kopru tudi s sladolednimi dnevi

Ljubljana/Maribor/Koper, 29. junija - Premagovanje težav zaradi visokih poletnih temperatur je izziv tudi za domove za starejše. Skrbijo, da so prostori ustrezno hlajeni in da stanovalci dobijo dovolj tekočine, so zagotovili za STA. V Kopru za lažje prenašanje vročine organizirajo sladoledne dneve. Domovi zaradi stroškov hlajenja zaenkrat ne napovedujejo podražitev.