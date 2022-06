Za razvoj genske terapije za dečka Urbana potrebujejo še 850.000 evrov

Ljubljana, 29. junija - Fundacija CTNNB1 - Koraki za Urbana in društvo Palčica Pomagalčica dobra dva meseca zbirata sredstva za razvoj posebnega zdravila za dečka Urbana. Zbrali so 1.150.000 evrov, tudi s pomočjo uspešno končane prodaje Urbanove srečke. "Tako nam trenutno do potrebnih dveh milijonov manjka še 850.000 evrov," je pojasnila Urbanova mama Špela Miroševič.