Francosko sodišče preprečilo izročitev nekdanjih pripadnikov Rdečih brigad Italiji

Pariz, 29. junija - Francosko prizivno sodišče je danes zavrnilo zahtevo Italije za izročitev desetih nekdanjih pripadnikov levičarskih italijanskih ekstremističnih skupin, ki so bili pred desetletji izgnani v Francijo. Med njimi so prednjačile predvsem Rdeče brigade, ki so bile v tako imenovanih "letih svinca" v Italiji vpletene v številne nasilne aktivnosti.