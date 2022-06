V Mladinski ulici v Mariboru kmalu prostor za dostavo otrok v šolo

Maribor, 29. junija - V Mariboru na odseku med Trubarjevo in Tyrševo ulico potekajo gradbena dela, s katerimi bodo staršem otrok in ostalim voznikom kmalu zagotovili sistem za varno ustavljanje ob dostavi otrok v šolo po t. i. sistemu "Kiss and Drop". Investicijo, vredno skoraj 95.000 evrov, bo mariborska občina predvidoma zaključila v prvi polovici avgusta.