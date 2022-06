Vipavska škofijska gimnazija bogatejša za 50.000 evrov

Vipava, 29. junija - Podjetnik Ivo Boscarol in ravnatelj Škofijske gimnazije Vipava Vladimir Anžel sta danes podpisala donatorsko pogodbo v višini 50.000 evrov. Donacija bo namenjena trenutnim potrebam šole, ohranjanju kakovosti pouka brez združevanja oddelkov, posodobitvi naravoslovnih laboratorijev in nakupu komunikacijske tehnologije, so sporočili z gimnazije.