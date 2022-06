Rusija obtožuje Norveško, da preprečuje tranzit do Svalbarda

Moskva, 29. junija - Rusko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je na zagovor poklicalo norveškega odpravnika poslov in Oslo obtožilo, da blokira dostop do arhipelaga Svalbard v Arktičnem oceanu. Hkrati so ruske oblasti zagrozile s povračilnimi ukrepi, sporoča francoska tiskovna agencija AFP.