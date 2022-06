V Sij Metalu Ravne zaključili večmilijonsko naložbo v nov informacijski sistem

Ravne na Koroškem, 29. junija - V družbi Sij Metal Ravne so zaključili več kot tri milijone evrov vredno naložbo v nov informacijski sistem, ki prinaša večjo integracijo proizvodnih in poslovnih procesov, optimizacijo, še višje standarde kakovosti in še bolj učinkovito podporo kupcem, so sporočili iz Sija. V skupini ob tem pričakujejo izboljšanje poslovnih kazalnikov.