Bruselj s strateškim poročilom za povezovanje zelenega in digitalnega prehoda EU

Bruselj, 29. junija - Evropska komisija je danes sprejela poročilo o strateškem predvidevanju za letošnje leto, ki naj bi prispevalo k pospešitvi zelenega in digitalnega prehoda EU. Poročilo opredeljuje deset ključnih področij ukrepanja, s ciljem doseganja največje sinergije in doslednost podnebnih in digitalnih ambicij EU, so sporočili iz Bruslja.