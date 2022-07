Mlekarne lani proizvedle več konzumnega mleka

Ljubljana, 3. julija - Mlekarne v Sloveniji so v letu 2021 proizvedle več konzumnega mleka, smetane, sirotke in drugih mlečnih izdelkov kot leto prej, medtem pa manj masla, sira in fermentiranih mlečnih izdelkov. Proizvodnja konzumnega mleka v mlekarnah se je lani povečala po štirih letih upadanja, je ta teden objavil statistični urad.