V Gornji Radgoni začeli s projektom poslikavanja obcestnih škarp

Gornja Radgona, 29. junija - V Gornji Radgoni so začeli projekt Škarpe Gornja Radgona, ki bo letos in prihodnje leto vdahnil življenje mestu s šestimi obcestnimi poslikavami škarp, so navedli na občini. Idejno zasnovo za poslikavo je pripravila Radgončanka, ki živi v Ljubljani, Veronika Maruško, pri poslikavi pa ji pomagajo člani Likovnega društva Gornja Radgona.