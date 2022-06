Do vlade kritičnemu mediju filipinske Nobelove nagrajenke za mir grozi zaprtje

Manila, 29. junija - Filipinski preiskovalni novičarski spletni strani Rappler, ki je kritična do vlade, grozi zaprtje. Soustanoviteljica portala in Nobelova nagrajenka za mir Maria Ressa je danes zagotovila, da se bodo borili proti tej odločitvi oblasti in da se bodo novinarji kljub usklajenemu nadlegovanju države še naprej borili za svoje pravice.