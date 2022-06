Murray bo debitiral v Laverjevem pokalu

London, 29. junija - Britanski teniški igralec Andy Murray, nekdanja številka ena, bo letos debitiral v Laverjevem pokalu, dvoboju igralcev Evrope in preostalega sveta. Nekdanji dvakratni olimpijski prvak in zmagovalec treh turnirjev za grand slam je danes potrdil, da bo septembra ob Rogerju Federerju in Rafaelu Nadalu na tekmovanju v Londonu zastopal Evropo.