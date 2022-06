Slovenski in hrvaški partnerji s projektom za multimodalno mobilnost potnikov

Piran, 29. junija - Slovenski in hrvaški partnerji v projektu IstraConnect so danes predstavili načrte na področju krepitve čezmejnega sodelovanja z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov. 13 mesecev trajajoči projekt je vreden nekaj manj kot 470.000 evrov, v njem pa sodelujejo občini Piran in Izola ter hrvaški mesti Buje in Umag.