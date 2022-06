Sirija zasegla več kot dve toni droge kaptagon

Latakija, 29. junija - Sirske enote za boj proti drogam so zasegle rekordno količino 2,3 tone amfetaminskega stimulansa, znanega kot kaptagon, je navedbe sirskega notranjega ministrstva povzela francoska tiskovna agencija AFP. Pri ministrstvu so dodali, da so v operaciji aretirali 10 oseb in zasegli več vozil.