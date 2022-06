V nekdanjem rudniku Trbovlje-Hrastnik 2. festival delavskega filma Kamerat

Hrastnik, 30. junija - Hrastnik je letos, drugič zapored, prizorišče festivala delavskega filma Kamerat, ki v nekdanjem rudniku Trbovlje-Hrastnik poteka do 2. julija. 16 domačih in tujih filmov si bodo obiskovalci lahko ogledali v nekdanjem rudniškem rovu in kompresorski postaji in letos prvič tudi v nekdanji rudniški delavnici.