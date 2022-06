Na blejski kolesarski poti se je smrtno ponesrečil kolesar

Bled, 29. junija - Blejski policisti so danes zjutraj ob kolesarski poti na starem Betinovem klancu našli mrtvega kolesarja, ki se je ponesrečil med kolesarjenjem v smeri Lesc. Moški je zapeljal v potok in umrl, so sporočili s policije. Policisti ugotavljajo, da se je glede na okoliščine dogodek zgodil že ponoči in da gre za nesrečo.