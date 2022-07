Bronaste umetnine iz Benina iz Nemčije naposled le nazaj v Nigerijo

Berlin, 1. julija - Bronaste umetnine iz Benina, ki so trenutno v nemških muzejih, se bodo naposled le vrnile v Nigerijo. Pot za prenos lastništva dragocenih umetnin, ki so v Nemčiji vse od konca 19. stoletja, utira prav za danes napovedan podpis memoranduma o soglasju med Nemčijo in Nigerijo.