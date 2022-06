Predsednik uprave Taluma za STA: Z zmanjšano porabo elektrike pomagamo elektroenergetskemu sistemu

pogovarjal se je Gregor Mlakar

Kidričevo, 30. junija - Turbulentne in dinamične okoliščine očitno v poslovnem svetu postajajo stalnica, vseeno pa so se bili v Talumu na to za zdaj sposobni hitro in odločno odzvati, je v pogovoru za STA povedal prvi mož družbe Marko Drobnič. Ob tem je poudaril, da z zniževanjem porabe električne energije v zaostrenih razmerah pomagajo tudi elektroenergetskemu sistemu.